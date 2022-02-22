Bursateknopark başvuruları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursateknopark başvuruları başladı

İHA

Bursateknopark başvuruları başladı

İleri teknolojiye sahip, yüksek katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini destekleyerek, ulusal ve uluslararası inovasyon ve ArGe ekosistemine katkı sağlamayı misyon edinen Bursateknopark başvuruları başladı.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yenilikçi ve araştırmacı üniversite kimliğiyle 2022 yılında önemli bir adım daha atarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek ve yüksek katma değerli teknoloji üretecek Bursateknopark‘ı hayata geçirdi. İlk Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir başkanlığında gerçekleşti. Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa’ya ikinci bir teknopark kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu süreçte çok yoğun bir talebin olduğunu belirtti. Teknopark yapılanmasının üniversite ekosisteminde özel sektör ve teşebbüse ayrıcalıklı bir platform sunduğunu ve inovatif teknolojilerin geliştirilerek hızla ekonomik değere dönüştürülmesinde ciddi bir atılımı tetikleyeceğine inandıklarını ifade eden Rektör Karademir, farklılaşma stratejilerinin, yüksek katma değerli ve ihracata yönelik ürün, hizmet, süreç geliştirme, spin off kültürünün geliştirilmesi, kadın ve genç girişimciler ile iş birlikleri, yatırımcı ağı ve kitlesel fonlama araçlarının işlevsel hale getirilmesi ve mentor ağı oluşturulması olarak belirlendiğini aktardı.
Teknopark kurulum sürecinde gerçekleştirdikleri çok titiz ve özverili çalışmalarından dolayı Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ramazan Kurt, BursaTTO Genel Müdürü Doç. Dr. Cihan Kaboğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Rektör Karademir, “Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesi, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarımızın koordinasyonu sonucu çok sayıda üniversitemizde teknoparklar açılmış, çok sayıda sanayi ve kritik teknoloji endeksli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Savunma sanayi başta olmak üzere kaydedilen gurur verici ilerlemelerde teknoparkların tartışılmaz önemli katkıları olmuştur. Bu noktada Bursa gibi kuvvetli sanayi ekosistemine sahip bir kentte Bursateknokent ile daha pek çok önemli projelere imza atılacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kuruluş işlemlerinin tamamlanarak faaliyete geçtiklerini ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimci firma ve kişilere yönelik proje ön başvurularının alınmaya başladığını da duyuran Rektör Karademir, bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak isteyen girişimcilerin başvurularının proje bazlı olarak kabul edileceğinin bilgisini verdi. Başvuru sürecinin girişimci firma veya kişisinin Bursateknopark web sitesinde yer alan ön başvuru formunu doldurmasıyla başladığını, ardından Bursateknopark ön değerlendirmelerine istinaden esas başvuru aşamasına geçileceğini aktaran Karademir, proje değerlendirmelerinin ardından başarılı bulunan proje başvurularının kabul edilerek girişimci firma ve kişilere Bursateknopark içerisinde yer tahsisi yapılacağını belirtti. Kritik sürecin bu aşamadan sonra başladığının altını çizen Karademir, “Bursateknopark’ın misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda girişimci ve kuluçka firmalarımız arasındaki sinerjinin ortaya çıkarılması, yeni işbirliklerinin oluşturulması, sanayi ile işbirliğinin arttırılması ve ürünlerin ticarileştirilmesi için üstümüze büyük yük düştüğünün farkındayız. Çabamız Bursa’ya ve Ülkemize en yüksek derecede katkı sağlayacak ekosistemi oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEGD’ye yeni yönetim
YEREL HABERLER BEGD’ye yeni yönetim
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu
Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
YEREL HABERLER Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
'Perdenin Arkasındaki Karagöz' belgeseli izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER 'Perdenin Arkasındaki Karagöz' belgeseli izleyiciyle ...
İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada Üç ev alev alev yandı, bir okul tahliye edildi Bursa'da ilköğretim okulu yanındaki ahşap 3 ev alev alev yandı Okulun bir bloğundaki öğrenciler yangın sebebiyle tahliye edildi İtfaiye ekipleri çöken çatı altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER İtfaiye erlerinin ölümden döndüğü anlar kamerada Üç ...
Evde çeyiz yapan kız kalmadı, çeyizcilerin işleri açıldı
YEREL HABERLER Evde çeyiz yapan kız kalmadı, çeyizcilerin işleri ...
Yol kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Yol kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza yağdı
Çevre için atık yağlar toplanacak
YEREL HABERLER Çevre için atık yağlar toplanacak
Barda çıkan tartışmada güvenliklerin darp ettiği avukat kafasını yere vurarak ağır yaralandı: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Barda çıkan tartışmada güvenliklerin darp ettiği ...
Bursa’da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa’da imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Gürsulular, 2022 kültür başkenti Bursa'nın tarihine yolculuk yaptı
YEREL HABERLER Gürsulular, 2022 kültür başkenti Bursa'nın tarihine ...
Bursa´daki polis dehşetinde liseli Şeyma´nın vurulma anının görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa´daki polis dehşetinde liseli Şeyma´nın vurulma ...
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
YEREL HABERLER TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Osmangazi’de asfalt mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de asfalt mesaisi devam ediyor
Oryantiring il şampiyonasında İnegöl damgası
YEREL HABERLER Oryantiring il şampiyonasında İnegöl damgası
Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı
Yıldırım'da dijital pazarlama akademisi başlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da dijital pazarlama akademisi başlıyor
Bursa’da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa’da imamı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk ...
Bursa’da ekmeğe zam 200 gram ekmek 3 lira oldu
YEREL HABERLER Bursa’da ekmeğe zam 200 gram ekmek 3 lira oldu
Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi
YEREL HABERLER Yıldırım'da sıkı 'KDV' denetimi
BUÜ 100/2000’de Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER BUÜ 100/2000’de Türkiye birincisi oldu
Camide imamı bıçaklayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Camide imamı bıçaklayan şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.