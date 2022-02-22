İnegöl Belediyesi 25 personelin daha alınacağını duyurdu

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl'deki orman ürünleri firmasının kadın ve erkek 25 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde ve Hamzabey OSB’de üretim tesisi bulunan Anıl Orman Ürünleri firması için 25 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Anıl Orman Ürünleri firması, üretim bölümünde çalışacak, 1845 yaş arası, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan, vardiyalı sistemde çalışabilecek, vasıflıvasıfsız kadın erkek toplam 25 personel alımı yapacaktır. Başvurular 24 Şubat Perşembe günü 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”

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