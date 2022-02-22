Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi



Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da Nihal Arslan (39), annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-02-22 12:10:29



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