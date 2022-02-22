Gemlik’te sanat günleri devam ediyor

Gemlik Belediyesi, Orhan Veli Sanat Etkinlikleri adıyla düzenlediği programlarda Şubat ve Mart ayları içinde pek çok konser ve tiyatro gösterisini ücretsiz olarak Gemliklilere sunuyor.

Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla kentin sosyal hayatına da katkı sağlayan Gemlik Belediyesi, Orhan Veli Sanat etkinlikleri kapsamında müziğin farklı dallarında konserler ve tiyatro gösterileri sunmaya devam ediyor. Sağlık tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilen programlarda Gemlikliler Türk Sanat Müziği’nden Türk Halk Müziği konserlerine, tiyatrodan ses yarışmasına dolu dolu programlarda keyifli vakit geçirme imkânına sahip oluyor. Orhan Veli Sanat Etkinlikleri, Gemlikli Halk Müziği sanatçısı Aslan Akdağ Konseri ile başladı. Akdağ, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sevilen türküleri seslendirdi. Şubat ayının ikinci programı ise müzik hayatına Gemlik’te başlayan daha sonra önemli grup ve sanatçılarla çalışan Erdem Seyhan ile Pop Müzik Gecesi oldu.

Orhan Veli Sanat Etkinlikleri Şubat Ayı programında 24 Şubat Perşembe, Muhtarlar Korosu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi sahne alacak. Ardından 26 Şubat Cumartesi ünlü Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Aslan Gemlikli dinleyicileri ile buluşacak. Orhan Veli Sanat Etkinlikleri’nin Mart Ayı programı ise şöyle:

"4 Mart Cuma Gemlik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Ben Anadolu’yum Konseri, 5 Mart Cumartesi Samida Konseri, 8 Mart Salı Küçük Salon Tiyatro Topluluğu Frida Tiyatro Gösterisi, 18 Mart Cuma Gemlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Çanakkale Zaferi Konseri, 19 Mart Cumartesi Nida Ateş ile Aşık Veysel’i Anma Gecesi, 20 Mart Pazar Gemlik Eğitimcileri Kültür ve Dayanışma Derneği Şiir Dinletisi, 25 Mart Cuma Gemlik Sesini Arıyor, 2. Ses Yarışması Finali."

Tüm programlara katılım ücretsiz olup hepsi belirtilen tarihlerde Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de gerçekleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.