Akıllı şehircilik projelerinde uluslararası inovasyon ittifakı

İspanya merkezli olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren GESEME Grup ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Alliances for Innovation (İnovasyon için ittifaklar) çağrısına ortak proje hazırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin yalnız yaşayan risk gurubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşları 24 takibe alan ‘Gönül Bağı’ projesi ile madde bağımlılığıyla mücadelede kullanılan ‘VR tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli’ projeleri, uluslararası alanda dikkat çekiyor. İspanya merkezli olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren GESEME Grup’tan bir heyet, hayata geçirilen akıllı sağlık uygulamalarını incelemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde geliştirilen ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca uygulanan her iki projenin işleyişi ile sahadaki uygulamalar hakkında konuk heyete bilgi verildi.

Ziyarette, Bursa’da yapılan bu projelerin Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni iş modeli geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca, Gönül Bağı Projesi ve VR Tabanlı Sağlıklı Yaşam Terapi Modeli Projesi ile ilgili genel ve teknik bilgilerin yanı sıra GESEME Grup ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geliştirilecek projeler görüşüldü.

Akıllı sağlık uygulamalarıyla ilgili projelerin geliştirilmesi, daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmesi için fikir alışverişinde bulunulurken; bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Alliances for Innovation” (İnovasyon için ittifaklar) çağrısına ortak proje hazırlanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.