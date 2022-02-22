Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi



Esra TÜRKER/GÜRSU (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gürsu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yakındaki ilkokul önlem amaçlı boşaltılırken, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Mimar Sinan Caddesi´ndeki Atatürk İlkokulu´nun arka sokağındaki 2 katlı ahşap evde saat 07.30 sıralarında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki bloklu ilkokulun bir bloğu da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zor anlar yaşadı. Evlerin ahşap olması nedeniyle çökmeler meydana geldi. Yangın 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 3 ev de kullanılmaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Esra TÜRKER

2022-02-22 13:38:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.