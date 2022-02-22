Eş cinayeti sanığından 'Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın' talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eş cinayeti sanığından 'Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın' talebi

DHA

Eş cinayeti sanığından 'Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın' talebi


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Necati Gürcan'ın (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Gürcan, duruşmada hasta olduğunu öne sürerek, "Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" dedi.
Olay, geçen yıl Eylül ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan´ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Gürcan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tarafların ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ile Ebru Gürcan'ın annesi Zehra Yeter hazır bulundu.
SAVUNMASINI TEKRARLADI
Duruşmada sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın, diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın, diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Kızım olayı net olarak gördü. Bursa AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gördüm. Son dönemde şizofreni teşhisi koymuşlardı. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum" diyerek savunmasını tekrarladı.
`TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM´
Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik raporun henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Sanık Gürcan, hasta olduğunu öne sürerek, "Hakim bey, hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, sanık Necati Gürcan'ın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-02-22 15:16:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kursiyerlerden şiir dinletisi
YEREL HABERLER Kursiyerlerden şiir dinletisi
514 aileye ısınma yardımları teslim edildi
YEREL HABERLER 514 aileye ısınma yardımları teslim edildi
Alperen istedi başkan yaptı Yıldırım Belediyesi, yürüme engelli Alperen için parka onun kullanabileceği salıncak yaptı
YEREL HABERLER Alperen istedi başkan yaptı Yıldırım Belediyesi, ...
TGK Başkanı Nuri Kolaylı: "BİK tarife artışı basına can suyu olacak"
YEREL HABERLER TGK Başkanı Nuri Kolaylı: "BİK tarife artışı basına ...
Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul boşaltıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 ev alev alev yandı; bitişikteki ilkokul ...
Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
Akıllı şehircilik projelerinde uluslararası inovasyon ittifakı
YEREL HABERLER Akıllı şehircilik projelerinde uluslararası inovasyon ...
Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar’ı unutmadı
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi Müzeyyen Senar’ı unutmadı
Red Bull Homerun’a 10 gün kaldı
YEREL HABERLER Red Bull Homerun’a 10 gün kaldı
Bursaspor son 10 maçta 1’den fazla gol atamadı
YEREL HABERLER Bursaspor son 10 maçta 1’den fazla gol atamadı
Osmangazi’den Sarıalan’a gençlik kampı Başkan Dündar gençlerle doğa yürüyüşünde
YEREL HABERLER Osmangazi’den Sarıalan’a gençlik kampı Başkan Dündar ...
Başkan Özkan: "Bilinçli pancar üretimi önemli"
YEREL HABERLER Başkan Özkan: "Bilinçli pancar üretimi önemli"
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü ...
Gemlik’te sanat günleri devam ediyor
YEREL HABERLER Gemlik’te sanat günleri devam ediyor
Yemek sanayicileri KDV indiriminin kapsamının genişletilmesini istiyor
YEREL HABERLER Yemek sanayicileri KDV indiriminin kapsamının ...
Sanayicilerden BAREM’e övgü
YEREL HABERLER Sanayicilerden BAREM’e övgü
Arpa çeşitlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Arpa çeşitlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor
İnegöl Belediyesi 25 personelin daha alınacağını duyurdu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 25 personelin daha alınacağını ...
Bursateknopark başvuruları başladı
YEREL HABERLER Bursateknopark başvuruları başladı
BEGD’ye yeni yönetim
YEREL HABERLER BEGD’ye yeni yönetim
Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Camide imamı bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da genç kadın evinde ölü bulundu
Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa aromatik bitkiler bölgesi oluyor
Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
YEREL HABERLER Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.