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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı

İHA

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Oyun ciddi bir iştir’ sloganıyla düzenlediği Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı. Türkiye’de düzenlenen tek zeka oyunları olma özelliğini taşıyan etkinliğe katılan 17 ilçedeki 104 ilk ve ortaokuldan yaklaşık 10 bin öğrenci, 3 ay boyunca kıyasıya mücadele edecek.
Fiziki yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha sağlıklı ve donanımlı olmasına yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim kurumlarına spor salonları ve bilişim atölyeleri kazandıran, ana kucağı projesi ile eğitime verdiği desteği okul öncesi yaşlara kadar indiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların zekalarını geliştirebilecekleri önemli bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Zeka Oyunları Süper Ligi düzenlendi. Bu ligde oynanacak oyunlar, mantık yürütme, zihinsel egzersiz, strateji ve dikkat geliştirme, karar verme yetisi, iletişim, centilmence yarışma ve rekabet etme yönleri ile çocukların gelişimini ve akademik başarıyı sağlama odaklı seçildi. ‘Oyun ciddi bir iştir’ sloganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Süper Ligi’ne, Bursa’nın 17 ilçesinden toplam 104 ilk ve ortaokuldan 10 bin öğrenci katılıyor. Üç ay boyunca Dikkat4, Wecode, Aborolle, Reversi, Mangala, Mezopotamya ve Quick Math oyunlarının oynanacağı ligde, 180 öğretmen de gönüllü görev yapacak. Zeka Oyunları Süper Ligi’nin finali de mayıs ayında bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Science Expo’da gerçekleştirilecek.
Zeka Oyunları Süper Ligi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de katıldığı törenle başladı. Törende konuşan Başkan Aktaş, ‘asli görevleri olmamasına rağmen’ konu eğitim olunca, tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti. Özellikle son yıllarda çocukların sanal alemde çok fazla zaman harcadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Oyun bir çocuğun gelişimi için çok önemli. Zira oyunlar, çocuklarımız için vakit geçirme kaynağı olduğu kadar içinde bulunduğu dünyayı tanıma ve öğrendiklerini deneyimleme alanı. Oyun aynı zamanda onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve kişisel becerilerini desteklemekle birlikte duygusal yönden ihtiyaçlarını karşılayan bir eylem. Çağımız teknoloji çağı, maalesef çocuklarımız hızlı gelişiyorlar, hızlı büyüyorlar ama oyundan mahrum kalıyorlar. Dolayısıyla zeka oyunları, çocuklarımızın algı ve değerlendirmelerini şekillendiren önemli konulardan bir tanesi. Projenin çocuklarımızın kendilerini tanımalarına, beceri, hafıza ve dikkat gelişimlerine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de yarının Türkiye’sinde bugünün çocuklarının söz sahibi olacağını hatırlatarak, “Biz de bugünün değil yarının gençlerini bütün paydaşlarımızla beraber emin adımlarla yetiştirmeye devam ediyoruz. Burada en büyük paydaşlarımızdan bir tanesi Büyükşehir Belediyesi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her isteğiyle, bugüne kadar ‘hayır’ cümlesini duymaksızın çok yakından ilgilendiler. Bu nedenle Başkanımız Alinur Aktaş ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından, yapılacak ilk karşılamanın kurasını çeken Başkan Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Gür, daha sonra karşılıklı mangala maçı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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