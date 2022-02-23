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Denetimden kaçmaya çalışan sürücünün otomobiline servis minibüsü çarptı; 3 yaralı

DHA

Denetimden kaçmaya çalışan sürücünün otomobiline servis minibüsü çarptı; 3 yaralı


Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA'da, iddiaya göre trafik uygulamasını görünce kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobile arkadan gelen servis minibüsü çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. 16 ASE 595 plakalı otomobille seyir halinde olan A.K., iddiaya göre, Gençosman Köprülü Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekiplerini görünce, geri giderek köprülü kavşağın altından yoluna devam etmek istedi. A.K., geriye doğru manevra yaparak köprülü kavşağın altına çıktığı sırada arkadan gelen A.A. idaresindeki 16 S 1334 plakalı servis minibüsü otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil yola savruldu. Savrulan otomobilin sürücüsü A.K. ile yanındaki A.C. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için köprülü kavşağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, savrulan otomobilin içinden yola düşen içki şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-02-23 03:28:48

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