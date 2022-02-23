Spor şehri Bursa'ya yakıştı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla sona eren Bitci Basketbol Türkiye Kupası, sporseverleri basketbola doyururken, basketbol tutkunları keyifli bir organizasyona şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda 4 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan organizasyon sporseverlerden de tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın destekleriyle kupa dörtlü finalinin Bursa'ya alınmasında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer gayretleri sonuç verirken, Bursa ev sahipliği yaptığı bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Galatasaray NEF ile Darüşşafaka Basketbol'un yer aldığı Bitci Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ardından Anadolu Efes'e şampiyonluk kupası ve madalyaları ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer tarafından verildi.

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