Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu Arap turistler büyük rağbet gösteriyor

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına iyi gelen kremi ortaya çıkardı. Bu hastalığa çok fazla yakalanan Arap turistler ise kreme yoğun talep gösteriyor.

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden birkaç kat daha hızlı çoğalmasına sebep olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır. Sedef hastalığı genellikle erken yetişkinlikte görülür. Çoğu vakada cildin sadece birkaç bölgesi etkilenir. Ancak daha ağır vakalarda, sedef hastalığı vücudun büyük bir bölümünü kaplayabilir. Kırmızı lekeler zaman içerisinde iyileşebilir ve bireyin hayatı boyunca tekrar geri gelebilir. Sedef hastalığı genellikle genetik aktarıma bağlı olarak gelişmektedir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı faktörler de sedefi ortaya çıkarabilir. Sedef hastalığı strese bağlı olarak da gelişebilmektedir. Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır, bu sebep bütünüyle tedavisi yoktur. Ancak halihazırda kullanılan tedavi yöntemleri en ciddi vakalarda bile semptomları büyük ölçüde azaltır.

Sedef hastalığına karşı bitkisel karışımlar hazırlayan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, 9 çeşit bitkiyle hazırladığı karışımla hastalığa çare buldu. Aktar'ın hazırladığı karışımı kullanan çok sayıda hastası ise vücutlarındaki iyileşme sürecini çektikleri fotoğraflarla gözler önüne serdi. Özellikle bu hastalıktan çok mustarip olan Arap turistler ise sık sık Özdemir'in kapısını çalıyor. Müşterileri ellerinin hastalıklı hallerini ve kremi kullandıktan sonra sağlıklı hallerinin fotoğraflarını göndererek Özdemir'e teşekkür etti.

Hazırladığı kremin sedef hastalığına iyi geldiğini ifade eden Halit Özdemir ise, "Hazırladığım kremde tamamen bitki yağları var, kortizon ve kimyasal içermiyor. Ürün tamamen doğal hastalığın bulunduğu bölgelere bu kremi uyguladığınızda hastalıklı cilt sağlıklı haline geri dönüyor. Bu kremi kullanıp çok sayıda kişi şifa buldu. Hatta bana vücutlarındaki hastalıklı bölgeleri ve kremi kullandıktan sonra ciltlerinin normal görümüne kavuştuğunun fotoğraflarını gönderiyorlar. Sedef hastalığı Arap turistlerde çok fazla görülüyor. Çok sayıda Arap turist müşterim var yurt dışından gelip bu kremden alıp gidiyorlar. Bu kremi 9 çeşit bitkisel karışımla hazırladım tamamen doğal ürünler, bu kremi kullanan kişilerde hastalık bitiyor. Hastalık tekrarlama durumu olursa tekrar kremi kullandıklarında iyi geliyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.