Mevcut yollar konforlu hale geliyor

Bursa’da mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kaplıkaya Köprüsü ile Fidyekızık İlkokulu arasındaki bin 400 metrelik Bursa Caddesi’ndeki sıcak asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.

Raylı sistem yatırımları, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatları ile Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, mevcut yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son yıllarda yapılaşmanın artmasına bağlı olarak yoğun kullanım sebebiyle yıpranan Yıldırım ilçesindeki Bursa Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmaları başladı. Ocak ayının ikinci haftası start alan ancak yoğun kar yağışı sebebiyle ara verilen çalışmalar tamamlanarak, yol daha konforlu hale getirildi. Çalışmalar kapsamında, bin 400 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip cadde, 2 bin 200 ton sıcak asfalt ile kaplandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl olduğu gibi 2022 yılı için de yatırım bütçesinde aslan payını ulaşıma ayırdıklarını söyledi. Bir yandan İzmir ve Mudanya yolları üzerinden Bursa Şehir Hastanesi'ne bağlantıyı sağlayacak yeni yolları kente kazandırırken diğer yandan mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Asfalt yenileme çalışmalarımız belirli program dahilinde devam ediyor. Bursa Caddesi de özellikle Yıldırım ilçesinde yoğun şekilde kullanılan bir güzergah. Bu yolun yenilenmesine yönelik vatandaşlarımızdan yoğun talep vardı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bursa Caddesi çok daha konforlu hale geldi. Yıldırım ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.

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