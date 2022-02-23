Müzede sıra dışı konser

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, alanında Türkiye’nin en önemli isimlerinden olan Ceyhun Güneş’in sıra dışı konserine ev sahipliği yaptı.

Her yaştan müziksever için gerçekleştirdiği etkinliklerle ‘Yaşayan müze’ unvanını perçinleyen Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, alanında önemli isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bursa’nın tek müzik enstrümanları müzesi olan mekan, geçtiğimiz akşam Türkiye’nin Flamenko gitar alanında önemli isimlerinden biri olan Ceyhun Güneş’i ağırladı. Güneş, konser öncesinde müzikseverler için özel bir “Master class” eğitimi verdi.

Eğitimin ardından, perküsyonda uzun yıllar birlikte çaldığı Mert Baycan’la birlikte konser için sahneye çıkan sanatçı, müzik ve keyifli anlatılarını birleştirdiği sıra dışı konserle izleyicilerin beğenisi kazandı. Güneş, 1996 yılından günümüze devam eden müzikal yolculuğu sırasında yaşadığı eğlenceli ve duygusal anılarını anlattığı konserde, hem ustaların eserlerinden hem de kendi bestelediği eserlerden örnekler sundu.

Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, etkileyici tınılarıyla sanatseverleri düşünsel ve duygusal bir yolcuğa çıkaran Ceyhun Güneş ve Mert Baycan’a anı plaketleri vererek teşekkür etti.

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