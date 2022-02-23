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Uludağ´ı 40 günde 887 bin 200 kişi ziyaret etti

DHA

Uludağ´ı 40 günde 887 bin 200 kişi ziyaret etti


Esra TÜRKER/ BURSA, (DHA)ULUDAĞ'da sezonun bitmesine sayılı günler kala, ziyaretçi sayıları da belli oldu. Kayakseverlerin, 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'ı, 1 Ocak ile 11 Şubat arasında 887 bin 200 kişi ziyaret etti. 40 günde gişelerden oteller bölgesine 125 bin 478 araç geçiş yaptı. 2018 yılında Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) kurulduğu Uludağ Milli Parkı gişelerinden, 11 Şubat itibarıyla nakit ödeme ile geçişler de kaldırıldı
Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'da sezon, 17 Aralık'ta açıldı. Kar yağışının bu yıl beklenenden erken başlaması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin akın ettiği Uludağ, Ocak ayında 675 bin kişiyi ağırlarken, 93 bin 28 araç oteller bölgesine giriş yaptı. 675 bin kişiden, 85 bin 667´si 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında yılbaşı tatilini geçirmek üzere zirveye gelen misafirler olarak kayıtlara geçti. Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, 11 Şubat itibarıyla HGS'nin aktif hale getirildiği gişelerden, 1-11 Şubat tarihleri arasında 32 bin 450 araç ile 212 bin 200 kişi geçiş yaptı.
Kayakseverlerin `Beyaz Cennet´ olarak adlandırdığı Uludağ, 2021 yılında ise 1 milyon 810 bin kişiyi ağırladı. Oteller bölgesine giriş yapan araç sayısı ise 600 bin olarak açıklandı. Otomobiller 3, otobüsler 45, midibüsler 25, minibüsler 15´er kişiden hesaplanarak toplam ziyaretçi sayısına ulaşılırken, bu rakamlara teleferik ile Uludağ´a çıkanlar da dahil edildi.
PİSTLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI 
Sezon boyunca yerli turist sayısının ağırlık gösterdiği Uludağ, başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya ve Azerbaycan´dan gelen tatilcileri de ağırladı. Günübirlik tatilcilerin de hafta sonları akın ettiği Uludağ´da, pistlerde adım atacak yer kalmadı.
2018 yılında Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) kurulduğu Uludağ Milli Parkı gişelerinden, 11 Şubat itibarıyla nakit ödeme ile geçişler de kaldırıldı. Tatilciler, Uludağ´da kış aylarında yaşanan yoğun trafiğe çözüm amacıyla Milli Park girişine kurulan ve 11 Şubat itibarıyla aktif hale getirilen HGS ile oteller bölgesine giriş yapabilecek. Gişe geçiş ücreti olarak otobüslerden 240 TL, midibüslerden 120 TL, minibüslerden 72 TL ve otomobillerden ise 24 TL alınıyordu. Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise gidiş ve dönüş ücreti olarak tam bilete 75 TL ödüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2022-02-23 11:27:58

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