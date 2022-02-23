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Başkan Acar: "Kantin kiraları neden yarım ödeniyor, sorunlar neden göz ardı ediliyor"

İHA

Başkan Acar: "Kantin kiraları neden yarım ödeniyor, sorunlar neden göz ardı ediliyor"

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada okul bazlı bütçe çağrısını yinelerken, "Okullar 6 Eylül 2021 tarihinden bu yana tam kapasite açık olmasına rağmen kantin kiraları neden hala yarım ödeniyor? Milli Eğitim Bakanlığı daha fazla gecikmemeli, yoksa durum vahim” dedi.
Eğitimcilerin ve okulların sorunlarını sürekli olarak gündeme taşıyarak çözüm üreten Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, bu kez okulların bütçe sorununu kantin kiraları üzerinden eleştirdi. Başkan Acar sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda MEB’i konu ile ilgili göreve davet ederek, okul bazlı bütçe çağrısını yineledi. Başkan Acar açıklamalarında şu cümlelere yer verdi;
“Okullar, 6 Eylül 2021 tarihinden bu yana, okullar tam kapasite açık olmasına rağmen kantin kiraları yarım ödeniyor. Pandemi öncesindeki gibi tam kapasite açık olan okullarda neden birçok sorun göz ardı ediliyor? Hizmetli, güvenlik gibi personel eksikliklerini yaşandığı okullarımızda, idareciler okulları temiz ve açık tutmak için gayret gösteriyor. Bütçe eksikliği gibi birçok önemli sorunların ortaya çıktığı okullar diğer yandan ise eksiksiz ve hazır olması isteniyor. Eğitim Bir Sen olarak gündeme taşıdığımız sorunların çözüm bulması kaçınılmaz olmuştur.”
Başkan Acar, kantinlerin yüzde 50 kira ödemesiyle hesapların karıştığını aktarırken, “Okulun maddi ihtiyaçları, Okul Aile Birlikleri, bağış ve kantin kira gelirleri ile karşılanıyor. Fakat kantinler yarım kira ödeyicine hesap tutmuyor. Kantinciler 18.10.2020 tarihli ve (15021892) sayılı yazı gereği kiralarının yarısını ödemeye devam ediyor. Okullar pandemi öncesinde olduğu gibi eğitim ve öğretim hayatına devam ederken, üstelik maddi olarak yükü pandemi dönemi öncesinden fazla olmasına rağmen kantin kiraları neden hala yüzde 50 olarak ödeniyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha fazla gecikmemeli, okulların kantin kiralarının tam olarak ödenmesini bir an önce sağlamalıdır. Yoksa durum vahim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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