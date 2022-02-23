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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhan, emin adımlarla ilerliyor

İHA

Özhan, emin adımlarla ilerliyor

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, yaptığımız çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıllara oranlar daha iyi hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Özhan Marketler Zinciri, 2021 Yılı Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısı, Özhan Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özhan, Elif Özhan, Onur Uluçay, Emel Biberoğlu başkanlığında yapıldı. “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi” kapsamında gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında, kalite, satın alma, Özhan Akademi, kurumsal iletişim, satış pazarlama, insan kaynakları, denetim, üretim, mali işler, market grup müdürlüğü, bilgi teknolojileri, lojistik, idari ve teknik işler, saha satış, kalite yönetim sistemi birimlerinin süreçleri ele alındı. Bursa Ticaret Borsa’sında yapılan toplantı da 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı için planlanan hedeflere yönelik birim yöneticilerinin hazırladığı sunumlar izlenime sunuldu. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, YGG toplantı sonuçlarına göre birim bazında artılar ve eksikliklerin tespiti ve nasıl bir yol haritası oluşturulması gerektiği noktasında toplantının önemli kazanımlar sağladığını söyledi.
Özhan yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;
"Kalite süreçlerinin doğru yönetilmesinde bütün birimlerimizin üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yönetimin Gözden Geçirmesi ile ilgili 2021 verileri önümüze serilmiş oldu. Bu toplantıda biz neredeyiz, hangi aşamadayız, zayıf ve güçlü yönlerimiz, kalite süreçlerinde eksik yönlerimizi daha nasıl iyileştirebiliriz, konularında tüm yılı kapsayan bir yıl sonu karnesi ortaya çıkacak. Bu veriler bir önceki yıla kıyasla iyileşmelerin artarak devam ettiğini gösteriyor ve durum bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda emeklerinden dolayı yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Veri bazında olumlu yönde ilerleme kaydeden birimlerimizde görülen ortak nokta, yöneticilerin aidiyet duygusunu içselleştirmiş olmalarıdır. İyileşmeyi ya da kalite süreçlerinde sürekliliği hedef edinmek kazanımları da beraberinde getiriyor."

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