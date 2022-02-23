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El sanatları öğretmeni, ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı (2)

DHA

El sanatları öğretmeni, ölen kedinin karnını açıp, yavrularını kalp masajıyla kurtardı (2)


'ÇİFTLİKTE YAŞADIĞIM İÇİN TECRÜBELİYİM'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeğinin öldürdüğü hamile kedinin karnını açarak, 3 yavruyu kurtaran el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, daha önce de hayvan doğumu yaptırdığını söyledi. Sivas, "Çiftlikte yaşıyorum. Bulunduğum ortam gereği hayvan doğurtma işlemlerini zaten yapıyoruz. Nasıl öğrendim dersek; bu içten gelen bir şey zaten. Çocukluğumdan beri hayvanlara meraklıydım. Bakımlarını, sağlık kontrollerini yapardım. Hep yaptığım bir iş zaten" dedi.
'DERSTE KULLANDIĞIM MATERYALLERLE KEDİNİN KARNINI AÇTIM'
Ölen kediye kendisinin baktığını ve yavrularını kurtarmak için acil bir karar aldığını belirten Sivas, o anları şöyle anlattı: 
"Sokak köpeği, bizim baktığımız kediyi parçalayıp, öldürdü. Hayvanın hamile olduğunu biliyorduk. Arkadaşlar bana söyledi; hocam böyle bir olay var, gel bak istersen. Baktığımda kedi ölmüştü zaten. Köpek, kediyi boğmuştu. Acil bir karar verilmesi gerekiyordu. İçindeki yavrular canlıydı, her an ölebilirlerdi. Ne kadar doğru bir karar bilmiyorum ama o an için olması gereken bir karardı. Karnının açılıp, yavruların alınması gerekiyordu. Acil bir kararla hayvanı yukarıya çıkardım. Sınıfta bulunan, ders içerisinde kullandığım materyallerle karnını açmak zorunda kaldım. Kedi zaten ölüydü. Yavrular da ölüydü. Aslında kalp masajıyla hayata döndürdük. O an acil bir karar vermeseydim, yavruları da kaybedecektim."
'AYNI OLAYA ŞAHİT OLSAM YİNE YAPARIM'
Veterinerlik eğitimi olmadığı için eleştirilebileceğini söyleyen Sivas, şunları kaydetti:
"Bazı kesimler bunu şu şekilde değerlendirebilir; 'bilinçli değil, olması gereken bir şey miydi' diyerek yargılayabilirler. Ama acil verilmesi gereken bir karardı. Muhtemelen yavruları da kaybedecektik. Gereken şey oydu; şu an yavrular yaşıyor. 3 tane yavrumuz var. Günsüz doğdular, hayvanın doğum için daha bir haftası vardı. Yaşatmaya çalıştık, elimizden geleni yaptık. İnşallah yaşayacaklar. Bir daha aynı olaya şahit olsam kesinlikle yine yaparım. Daha önce de yapmışlığım var zaten. Böyle bir olay başıma gelmişti. Yine yaparım." (DHA)Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-02-23 12:54:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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