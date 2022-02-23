Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti

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Bursaspor Kulübü’nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşilbeyazlı kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’ne önemli hizmetleri dokunmuş olan eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşilbeyazlı kulüp, yayımladığı başsağlığı mesajında şu cümlelere yer verdi;

“Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş, eski atletizm antrenörümüz Zakir Özgür’ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

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