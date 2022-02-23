Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sokakta yanlış park edilmiş araçlar itfaiye ekiplerinin sokağa girmesine engel oldu. Polis ekipleri, sorguladıkları plakalardan araç sahiplerine ulaşarak araçları kaldırdılar.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.