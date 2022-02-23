Osmangazi’den amatör spora destek

Osmangazi’de 7’den 70’e herkesin spor yapmasını sağlamak adına çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni tesisler kazandırırken, mevcut tesislerin de fiziki şartlarını iyileştirerek amatör sporun gelişimine katkı sağlıyor.

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gülbahçespor Kulübü sahasının zeminini tamamen yeniledi. Gülbahçespor Kulübü’nün sporcularının yanı sıra sporseverlerin de antrenman ve müsabakaları daha rahat ortamda yapabilmelerini sağlamak adına yapılan çalışma kapsamında mevcut zemin değiştirilerek suni çim ile halı saha zemini yapıldı. 40 metre uzunluğunda ve 25 metre eninde olan futbol sahasının yenilenmesi için 400 bin TL kaynak kullanıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gülbahçespor Kulübü’nü ziyaret etti. Sahanın zemin yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Dündar, gençleri spora yönlendirmek kadar onlara spor yapabilecekleri alanlar oluşturmanın da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Spor alanında ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana farklı branşlarda ulusal ve uluslararası sporcu yetiştirecek kapasitede onlarca yeni spor tesisini Osmangazi’mize kazandırdık. Mahallelerimize yeni spor alanları kazandırırken, mevcut sahalarımızın da fiziki kalitesini artırıyoruz. Güzel bir gelecek oluşturmak ve sağlıklı, vizyon sahibi bir gençlik yetiştirmek için amatör spor kulüplerini her zaman destekleyeceğiz. Bursa’nın spor kenti olmasını istiyoruz. Milli takıma altyapıdan sporcular yetiştirelim istiyoruz. Amatör spora destek noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Destek bizden, başarı gençlerimizden” diye konuştu.

Gülbahçespor Kulübü yöneticileri ve sporcuları da, saha zemininin yenilenmesi ve kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.

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