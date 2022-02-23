BUSKİ ‘cep’te

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Abonelerine yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ, güncel teknolojilere uygun olarak hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

2021 yılında ilk olarak ‘eBuski uygulaması ile’ uzaktan abonelik işlemlerini başlatan BUSKİ, şimdi de Android ve iOS mobil cihazlar üzerinden BUSKİ Mobil uygulaması başlattı. BUSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendislerince geliştirilen uygulama, kullanıcısına büyük kolaylıklar sağlıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bu yenilikle hizmet çıtası yükselirken, mobil uygulama sayesinde vatandaşların hizmete erişimleri de hızlanmış olacak.

Mobil BUSKİ ile kullanıcılar, Bursa genelindeki baraj doluluk oranlarını görüntüleyebilecekleri gibi abonelik başvurularını da yapabilecek. Bununla birlikte yapılan abonelik işlemlerinin takip edilebilmesine, borç sorgulaması ve güvenli ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan uygulama, makbuz ve fatura dökümlerinin alınabilmesini de sağlıyor.

Uygulama kapsamında; fatura ödeme noktaları, su kesintileri ve su analiz bilgileri de görüntülenebiliyor. Ayrıca vatandaşlar, öneri, şikayet ve isteklerini uygulama üzerinden iletebilecek.

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