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Bursa'da 20 yılda 4 bin 636 deprem gerçekleşti "Deprem gerçeğini unutmamalıyız" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bu mantıkla depremle alakalı kentsel dönüşüm içerisinde olmamız mümkün değil"

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD işbirliğinde düzenlenen 'Deprem Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı'nda Bursa'nın deprem gerçeği gözler önüne serildi. Deprem zararlarının azaltılması konusunda sadece kurumların değil bireylerin de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Umarım depremle karşı karşıya kalmayız. Ama böyle bir gerçeğin olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.

Bursa'da 20 yılda 4 bin 636 deprem gerçekleşti "Deprem gerçeğini unutmamalıyız" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bu mantıkla depremle alakalı kentsel dönüşüm içerisinde olmamız mümkün değil"

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD işbirliğinde düzenlenen ‘Deprem Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı’nda Bursa’nın deprem gerçeği gözler önüne serildi. Deprem zararlarının azaltılması konusunda sadece kurumların değil bireylerin de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Umarım depremle karşı karşıya kalmayız. Ama böyle bir gerçeğin olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.
Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Bursa’da bugüne kadar zemin etütlerinden deprem risk yönetimine ve deprem master planının hazırlanmasına kadar önemli çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalıştaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi ile AFAD işbirliğinde düzenlenen Deprem Zararlarının Azaltılması Ortak Akıl Çalıştayı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen çalıştaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da katıldı.
Çalıştayın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanan her depremden sonra birçok telefon aldığını ve herkesin kendi mahallesindeki kentsel dönüşümü sorduğunu söyledi. Bu konuda mantık hatası olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Arabamızda ufak çizik olsa, içimiz ah ediyor. Beyaz eşyamızı, evimizdeki mobilyamızı, arabamızı değiştirmek için devlete başvurmuyoruz. Maalesef deprem güvenliği olmayan evlerle ilgili her zaman devleti akla getiriyoruz. Dönüşüm için bırakın para vermeyi, ‘Üste ne kadar para alabilirim’ düşüncesinde hareket ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ama bu mantıkla depremle alakalı kentsel dönüşüm içerisinde olmamız mümkün değil. Deprem de trafik ve çevre gibi bir kültürdür. Deprem gerçeğini hatırlamak değil varlığını bilerek, her bireyin bu gerçeği kabul ederek, kendince tedbirleri alma noktasındaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerek” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın ‘afetler noktasında’ kayıplarının telafisi olmayan bir kültürel mirasa sahip olduğunu ifade etti. Bursa’nın sahip olduğu kültürel mirası ortak akılla geleceğe güvenle taşımak istediklerini kaydeden Canbolat, “Tarihsel olarak bakıldığında, en büyük tehlikelerden biri olan depremin zararlarını son derece önemsiyor ve bu tür çalıştayları büyük fırsat olarak görüyoruz. Çalıştayın bize kattığı güçle Bursa’mızda güvenli hayatı, afetlerin oluşturabileceği can ve mal kayıplarını azaltmayı ve önlemeyi, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı, paydaşlar arasında işbirliğini artırmayı, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmayı hedefliyoruz. Tarihten bizlere büyük miras olarak gelmiş Bursa’mızın tüm varlıklarının saniyeler sürecek depremle yok olmasını istemiyorsak; herkesin gerçekleri bir kez daha derinden düşünmesini, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmesini ve tüm kurumlarımızın depremle mücadelede elinden geleni fazlasıyla ve sanki yarın deprem olacakmış gibi yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye ve Bursa özelinde verdiği deprem istatistikleri ile konuya dikkat çeken AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu da Türkiye’nin jeolojik ve tektonik hareketler açısından dünyanın sayılı, depremler bakımından da dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri olduğunu kaydetti. Bursa’da meydana gelen deprem sayılarının yüksekliğine dikkat çeken Palakoğlu, “Bursa'da son 20 yıl içerisinde büyüklüğü 0.5 ila 4,5 arasında değişen 4 bin 636 deprem meydana geldi. Bu veriler, Bursa’mızı ve Türkiye'yi depreme hazır hale getirmeye mecbur olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. AFAD olarak Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Bin 143 istasyonumuz 7/24 esasına göre çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Çalıştayda Bursa özelindeki tüm risklerin ve deprem sonrası oluşabilecek zararların en aza indirilmesi için yapılacakların tüm yönleriyle ele alınacağını vurgulayan Palakoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından 2022’nin tatbikat yılı ilan edildiğini ve 2022’de 54 bin 302 tatbikat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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