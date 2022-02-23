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Başkan Gürkan: "Bölgemizi tüm potansiyelleri ile kalkındıracağız"

İHA

Başkan Gürkan: "Bölgemizi tüm potansiyelleri ile kalkındıracağız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, il başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörleri ile birlikte dört dağ bölgesi ilçesinin teşkilatları ile toplantıda biraraya geldi.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Milletvekili Osman Mesten, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç, Gülten Doğrul ve ilçe koordinatörleri, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçe başkanları, yönetimleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla bölge halkının ve teşkilatlarının talep ve ihtiyaçları ile bölgenin durumu masaya yatırıldı. Toplantıdan önce geçtiğimiz günlerde Ramazan Ay başkanlığında kurulan yeni Harmancık ilçe yönetimini ziyaret eden Başkan Gürkan ve beraberindeki heyet, ilçe yönetiminin görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. Harmancık Eko Tesisleri’nde dağ bölgesi ilçelerinin yönetimlerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, dağ bölgesi ilçelerinin partilerinin kuruluşundan bu yana her seçimde yüksek oy oranları ile davalarına destek verdiğini dile getirdi.
Davut Gürkan, dağ bölgesi ilçelerinin halkının ve teşkilatlarının desteklerinden aldıkları güçle bölgenin her alanda kalkınması, sorunların ve taleplerin çözümleri için merkezi hükümet ve bakanlıklar nezdinde çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Gürkan, bölgeye ulaşımı daha da kolaylaştıracak olan, çalışmaları aralıksız süren tünel ve yol çalışmalarımız sonlandırıldığında, dağ bölgesi ilçelerinin potansiyellerinin daha fazla ortaya çıkacağını ifade etti.
Başkan Gürkan, “Her alanda yapılacak yeni yatırımların önünü açacak olan çalışmalarla birlikte dağ bölgesi ilçelerimiz kendine has doğal zenginlikleri ile ekonomik potansiyelleri ile birlikte bir cazibe merkezi haline gelecek. Hep birlikte bölgemiz ve Bursamız için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Kuruluşundan bu yana ülkemizin geleceği için taş üstüne taş koyan partimizin şu ana kadar girdiği ve zaferlerle ayrıldığı tüm seçim süreçleri önemliydi ancak 2023 tüm hizmetlerimizin çatısını oluşturacak, Türkiye’nin güçlü geleceğine giden yolda adımlarımızı hızlandıracak bir süreç olacak. Bu süreçte her zaman olduğu gibi milletimizin ferasetine ve siz değerli dava arkadaşlarımızın her geçen gün büyüyen davasına ve ülkesine hizmet sevdasına güveniyoruz ve bu sevdanın daha birçok seçim zaferini getireceğine inanıyoruz” dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise AK Parti hükümetleri dönemlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkenin önüne serdiği vizyon sayesinde Türkiye’nin artık bölgesinde ve dünyada gündem belirleyen, söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi. Milletvekili Osman Mesten, Türkiye’nin 20 yıldır kazandığı ivmenin, ülkeye yapılan hizmetlerin 2023 seçimlerinde alınacak seçim zaferi ile taçlandırılacağını belirterek, dağ bölgesi ilçelerinin her zaman olduğu destekleri ile zafere giden yolda yanlarında olacağına olan inancını dile getirdi.

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