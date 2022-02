İnegölspor - Ergene Velimeşespor: 1-0

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Berkan Çetin, Efe Kurtuluş, Çağlar Öztürk

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Dk.75 Yılmaz Can Taşkıran), Emir Özsoy, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Fatih Cerlek, Aykut Uluç (Dk.55 Ersel Aslıyüksek), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Dk.90 Furkan Mızrak)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Kurtuluş Yurt, Savaş Polat, Muhammet Mahmut Emir, Emrah Taysı, Mahmut Boz, Eser Akbaş, İbrahim Fatih Dilek, Doğukan Efe (Dk.61 Oğuzhan Akgün), Yakup Alkan (Dk.71 Sinan Özkan), Emre Can Atila, Burhan Arman (Dk.61 Yasin Dülger)

GOL: Dk.25 Mahmut Boz (KK) (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Fatih Cerlek, Yılmaz Can Taşkıran, Emir Özsoy (İnegölspor) Mahmut Emir, Emre Atila (Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor sahasında ağırladığı Ergene Velimeşespor'u 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2022-02-23 16:46:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.