Yüksek gerilime kapılan işçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek gerilim direğindeki akıma kapılan işçi ağır yaralandı.



Olay, Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada yüksek gerilim hattı beton direği dikim çalışması yapan özel bir taşeron firmanın çalışanı Hasan Kaya (54), dikim sırasında yanından geçen enerji nakil hattındaki akıma kapıldı. Yaralanarak yere düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi, Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım bölümüne kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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