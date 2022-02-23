Piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan 2 şahıs yakalandı, sahte 20 bin 500 dolar ele geçirildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. 2 şahsın üzerinde 20 bin 500 dolarlık sahte banknotlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, İstanbul'dan İnegöl ilçesine sahte 100 dolarlık banknotlar getirdiği ve piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sırasında buluşan şüpheliler Kemal T. ve Zülfiye U. polisin operasyonuyla yakalandı. 2 adreste yapılan aramada 20 bin 500 dolarlık sahte banknotlar ele geçirildi. 2 şahıs da adliyeye sevk edildi. Kemal T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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