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Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı

İHA

Bursa Yenişehir Ziraat odası; üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çiftçileri tohum firmaları ile bir araya getirdi.

Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı

Bursa Yenişehir Ziraat odası; üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çiftçileri tohum firmaları ile bir araya getirdi.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya üreticiler, tohum firması yetkilileri ile oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Yenişehir Ziraat Odası ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “ Bizim çiftçimiz şartlar ne olursa olsun gece gündüz çalışıyor. Tek amaçları kaliteli en iyi ürünü tüketiciye ulaştırmak olan çiftçilerimizi mısırlık tohum üreticisi firma ile bir araya getirdik. Bu toplantıda üreticilerimiz firmaya daha önce yaşadığı sıkıntıları ve istekleri aktardı. Daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürün alacağımızı belirten firma yetkilileri ile odamız üyeleri arasında bir protokol imzalandı. Bu anlaşmanın çiftçimize ilçemize ve Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Toplantıda tohum firması ile üreticiler ile protokol imzalandı. Üreticiler ziraat odasına bu çalışma için teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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