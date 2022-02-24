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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

İHA

Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ana yoldan karşıya geçmek isteyen baba ile oğluna ana yolda seyir halinde olan hafif ticari araç çarptı. Kazada baba ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Orhangazi’de BursaYalova Karayolu Atakent Hastanesi yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre İsmail Hava (41) ile 5 yaşındaki oğlu Yiğit Hava'ya ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği esnada Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru giden Galip A. (62) idaresindeki 16 NUT 92 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Baba ile oğlu yaralandı
Aracın çarpması ile savrulan baba İsmail Hava ile oğlu Yiğit yola savruldu. Yaralanan baba ile oğluna ilk müdahaleyi hemen yakınlarda bulunan Atakent Hastanesinden gelen sağlık görevlileri yaptı. Yaralı çocuk çevredeki vatandaşlar ve sağlık merkezinin personeli tarafından hemen yakındaki hastanenin acil servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevkedildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği baba İsmail Hava ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğlu Yiğit Hava ise sağlık kliniğindeki ilk müdahalenin ardından yine ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı baba oğul burada tedavi altına alındı.
Sürücü gözaltına alındı
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Galip A. polis tarafından gözaltına alınırken, araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Aynı nokta yine kaza
Vatandaşlar ana yola bir an önce tedbir alınmasını isteyerek, bu noktalarda sürekli bu tür kazalar meydana geliyor. Yetkililerin buna acil çare bulmasını istiyoruz diye tepki gösterdiler. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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