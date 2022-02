Öğrenciler müzede ritim öğreniyor

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde düzenlenen Ritim Atölyesi’ne katılan öğrenciler, hem farklı türden enstrümanlarla ritim eğitimi alıyor, hem de dünyanın farklı ülkelerine ait enstrümanları yakından tanıma fırsatı buluyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni başlattığı atölye programıyla öğrencilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Her ay düzenlenmesi planlanan Ritim Atölyelerinin ilki büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde düzenlenen atölyeye katılan Bursa’daki lise öğrencileri, müze ortamında ritim öğreniyor. Atölyeye katılan öğrenciler, müzedeki farklı türden enstrümanları yakından tanıyarak, bu enstrümanlarla ritim eğitimi alıyor. Aynı zamanda çok zengin bir koleksiyona sahip müzeyi rehber eşliğinde gezen öğrenciler, müzede yer alan dünyanın farklı ülkelerine ait enstrümanları yakından görerek, her biri hakkında detaylı bilgi alıyor.

Ritim atölyesinin ilk konukları, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Önce müzeyi gezen öğrenciler, çoğunu ilk kez gördükleri enstrümanları ilgiyle inceledi. Öğrenciler daha sonra Akın Togay’ın eğitmenliğinde djembe, darbuka, conga, bongo, guiro, shaker gibi farklı enstrümanları, ait olduğu coğrafyalarla birlikte tanıyarak nasıl kullanıldıkları hakkında da bilgi sahibi oldu. Nilüfer Belediyesi Ritim Eğitmeni Akın Togay eşliğinde denemeler yapan öğrenciler, atölye boyunca hep birlikte ritim tuttu.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde her ay gerçekleştirilecek ritim atölyesinde farklı bir deneyim yaşamak isteyen okullar, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 413 15 10 numaralı hattını arayarak kayıt yaptırabilir.

