Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı

İnegöl Belediyesi, Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ve Doç. Dr. Yüksel Okşak’ın katılımıyla “Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye” konulu seminer düzenledi.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser, tiyatro ve sergi gibi sanatsal faaliyetlerin yanı sıra güncel konulara ilişkin seminerler de düzenleyen İnegöl Belediyesi, 'Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye' konulu seminer ile ilçe halkını buluşturdu. Bilgi Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi ve İslam Ekonomisi gibi alanlarda çalışmaları bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak ile İnegöl İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, dünya ve Türkiye ekonomisi konuşuldu.

Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Emin Dündar, Belediye Meclis Üyeleri ile ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı seminerde, Osmanlı’dan günümüze Türkiye ekonomisi, son dönemdeki gelişmeler ve güncel ekonomik sorunlar, yeni ekonomi modeli, dünyanın bu noktaya nasıl geldiği, pandemi ve küresel ekonomiye mirası ile gelecek hakkında izlenimler konuşuldu.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren program sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar sahneye çıkarak konuklara gecenin anısına hediye takdimi gerçekleştirdi.

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