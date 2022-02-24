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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü

İHA

Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü

İnegöl Belediyesi’nin Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğinde vefatının 104. yılında Sultan Abdülhamid Han anısına düzenlediği sergi, öğrenciler ağırlıklı olmak üzere ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği sergi, iki haftalık süreçte 3 bin 500 ziyaretçi sayısına erişti.
İnegöl Belediyesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği iş birliği ile Devleti Aliyyei Osmaniye’nin en önemli sultanlarından olan Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın vefatının 104. yıl dönümü anısına “Sultan 2. Abdülhamid Han” isimli sergi düzenledi. İnegöl Kent Müzesinde “Abdülhamid Han’ı anlamak, her şeyi anlamak olacaktır” temasıyla gerçekleştirilen sergide 161 fotoğraf ve Osmanlıca belgeler ile kartpostallar yer alırken, 10 Şubat tarihinde açılışı yapılan sergi 2 haftalık süreçte ziyaretçi akınına uğradı.
34 yaşında iken 34. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıkan ve devletin en buhranlı döneminde akıllıca yürüttüğü politika sayesinde 18421918 yılları arasında 33 yıl devleti yönetmeyi başaran 2. Abdülhamid Han dönemini en ince detayına kadar yansıtan sergide, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız Albümleri ile Milli Saraylar Koleksiyonu’ndan fotoğraflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’ndan kartpostallar ve özel koleksiyonlardan fotoğraflar yer alıyor. Sultan 2. Abdülhamid’in hükümdarlığının sessiz tanığı olan Yıldız Sarayı; köşkleri, camisi, saat kulesi, bahçeleri, kütüphanesi, tamirhanesi, ahırları, çini fabrikası ile Abdülhamid döneminin simgesi olan yapıların yanı sıra tüm bu yapılara ve padişahın Yıldız’daki yaşantısına ait anılar fotoğraflarla anlatılıyor. Bunların yanı sıra; 2. Abdülhamid’in Ailesi, Abdülhamid Han döneminde Eğitim ve Askeri Alanda Yapılanlar, Sağlık ve Sosyal Alanında Yapılanlar, Kültür ve Sanat Alanında Yapılanlar, Açılış Törenleri, Tarım Sanayi ve Ulaşım Alanında Yapılanlar, Günlük Yaşam ve Şehir Görünümleri, Hicaz Demiryolu Projesi, 2. Abdülhamid’in Mirası Petrol, Marangoz Padişah, 2. Abdülhamid başlıklarında görseller yer alıyor.
10 Şubat Perşembe günü Sultan 2. Abdülhamid Han’ın vefatının 104’üncü yılında açılışı yapılan ve 2 haftadır açık kalan sergi, bugüne kadar öğrenciler başta olmak üzere yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. 10 Mart Perşembe gününe kadar açık kalacak olan sergiyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde İnegöl’deki okullarda eğitim gören lise öğrencileri ziyaret ederek ilgiyle inceledi. Günlük ortalama 250 kişi olmak üzere ilk 2 haftalık süreçte 3 bin 500 dolayında ziyaretçinin gezdiği sergi, aynı zamanda dijital platformlar üzerinden https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden de incelenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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