Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlı takım kuvvet çalışması yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde salonda yaptığı ilk antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşilbeyazlılar, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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