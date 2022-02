Osmangazi’de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek sürüyor

“Belediyem Benimle” diyerek uzun yıllardır çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayan Osmangazi Belediyesi’nin gönül ve hizmet seferberliği artarak sürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, düzenli olarak gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile vatandaşın gönlünde taht kuruyor. Osmangazi’nin 136 mahallesini adım adım gezen Başkan Dündar, misafir olduğu vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinlerken, belediyenin çalışmalarına ilişkin de bilgiler veriyor. 2015 yılından bugüne kadar 70 bine yakın hanenin kapısını çalan Dündar, Osmangazi’nin büyük bir aile olduğunun altını çizdi.

Belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, bu tür ziyaretler ile vatandaşlarla gönül köprüleri kurduklarını söyledi. Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Dündar, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde insanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle, samimiyetle güzel anlar geçiriyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür çat kapı mahalle ziyaretlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Dündar’ı karşılarında gören ev sakinlerinin mutluluğu yüzlerine yansıyor. Ev ziyaretlerinde çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Başkan Dündar, ihtiyaç sahibi ailelere de çeşitli sosyal destekler sunarak hayır dualarıyla ayrılıyor.

