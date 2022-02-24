Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı

İHA

Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa’da sosyal hayata değer katan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları belirlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlediği yarışma, ‘Hayat kaynağımız suyu dikkatli kullanalım’ ve ‘Cemal Nadir Güler Portre Karikatür’ olmak üzere iki ayrı konu başlığında yapıldı. Yarışmaya 64 farklı ülkeden, 620 yetişkin ve 156 genç olmak üzere toplam 776 çizer, bin 736 adet karikatürle katılım sağladı. Yarışmanın Ön Seçim Kurulu, titiz bir çalışma sonucunda, elenen ve final seçimine kalan çalışmaları belirledi. Ön değerlendirme sonuçlarına göre, Yetişkinler Su Konulu Karikatürlerden 126, Yetişkinler Cemal Nadir Güler Portre Karikatürlerinden 100, Gençler Su Konulu Karikatürlerden 64, Gençler Cemal Nadir Güler Portre Karikatürlerden 36 adet çalışma ön elemeyi geçerek finale kaldı. Yetişkinler Kategorisindeki 126 finalist adayı çalışma, bir hafta süreyle itirazlar için ilana çıktı. Bu tarihler arasında gelen 10 itiraz başvurusundan 8 tanesi oy birliği ile kabul edildi. İtiraz süreçlerinin ardından 118 çalışma resmi olarak final değerlendirmesine kaldı ve final jürisi, iki aşamada gerçekleştirdiği final puanlamasının ardından, ödül almaya hak kazanan eserleri belirledi.
Yarışmanın sonuçlarına http://yarismalar.bursa.bel.tr/yarisma/bursauluslararasikarikaturyarisamasi2021yili/ adresinden de ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmangazi’de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek ...
Çocuklar çizgi karakterlerin maceralarıyla çevre bilinci kazandı
YEREL HABERLER Çocuklar çizgi karakterlerin maceralarıyla çevre ...
Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri'nde geri sayım başladı
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri'nde geri sayım ...
Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket kabiliyeti'
YEREL HABERLER Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket ...
Elinde palayla siteye girdi; 4'üncü kattan yağmur tahliye borusuna tutunarak indi
YEREL HABERLER Elinde palayla siteye girdi; 4'üncü kattan yağmur ...
Bursaspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kuvvet çalıştı
Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü
Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına ...
Personel ve öğrencilere 'kalite eğitimi'
YEREL HABERLER Personel ve öğrencilere 'kalite eğitimi'
Engelsiz hizmet aracı yollarda
YEREL HABERLER Engelsiz hizmet aracı yollarda
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
YEREL HABERLER Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Öğrenciler müzede ritim öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler müzede ritim öğreniyor
Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
GUHEM NASA ile aynı sahnede
YEREL HABERLER GUHEM NASA ile aynı sahnede
BOSAB’da 'siber güvenlik' eğitimi
YEREL HABERLER BOSAB’da 'siber güvenlik' eğitimi
BTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
YEREL HABERLER BTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
Kültür akademisinden kahramanlar vefa
YEREL HABERLER Kültür akademisinden kahramanlar vefa
Merinos’ta türkü ziyafeti
YEREL HABERLER Merinos’ta türkü ziyafeti
Palalı örümcek adam 5.kattan aşağıya böyle indi... Palayla siteye girdi, 5.kattan aşağıya balkonlardan indi Palalı örümcek adam düz duvardan indi
YEREL HABERLER Palalı örümcek adam 5.kattan aşağıya böyle indi... ...
Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol ...
AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER AK Partide görev alanlara sürpriz ziyaret
Bursa’da ahşap bina alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa’da ahşap bina alev alev yandı
Bursa’da otomobil yangını tüplü müdahale sonucu büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa’da otomobil yangını tüplü müdahale sonucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.