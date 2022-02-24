BUDO seferleri iptal

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava şartları sebebiyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Saat 15.55'daki Armutlu (İhlas) (Bursa Mudanya), saat 17.00'da ki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 19:30’da ki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30’da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.