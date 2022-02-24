İpek kozaları çiçek oldu

Yıldırım Belediyesi İncirli Kültür Merkezi’nde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları yeniden hayat buluyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Yıldırımlıların el becerilerini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘İpek Kozası’ kursu veriliyor. Haftanın 3 günü İncirli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İpek Kozası’ kursunda kursiyerler telleme, toplama, tohumlama gibi teknikleri öğrenerek çeşitli ürünler ortaya koyuyor.

İncirli Kültür Merkezi’nde düzenlenen seramik, çini, ahşap yakma, ipek koza, ebru, tezhip, keçe, minyatür ve hat kursları ile unutulmaya yüz tutan geleneksel sanat branşlarının yeniden hayat bulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “9 farklı branşta 140 kursiyerin katıldığı eğitimler haftanın 7 günü devam ediyor. İlçe sakinlerimiz verilen kurslarla hem meslek öğrenip ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor. Vatandaşlarımızın gelişimine katkı sağlayacak eğitimleri sürdüreceğiz” dedi.

Eğitimlerin kendileri için çok verimli geçtiğini, hem el becerilerini geliştirdiklerini hem de sanat öğrendiklerini ifade eden kursiyerler kendilerine bu imkânı sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

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