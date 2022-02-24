Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi

İHA

Bursa EmekŞehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında Mudanya Yolu, EmekMudanya gidiş istikametinde inşaat çalışmalarına 25 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başlıyor. UKOME Kurulu Alt Komisyonunun kararı doğrultusunda trafik akışında çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi

Bursa EmekŞehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında Mudanya Yolu, EmekMudanya gidiş istikametinde inşaat çalışmalarına 25 Şubat 2022 Cuma günü itibariyle başlıyor. UKOME Kurulu Alt Komisyonunun kararı doğrultusunda trafik akışında çeşitli düzenlemeler yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre trafik düzenlemesi şu şekilde olacak;
"Sanayi Caddesi’nin, Mudanya Yolu gidiş istikameti, BursaRay Emek istasyonu ile Otoyol girişi arası 1. Etap çalışma alanı olarak belirlendi. Mudanya Yolu Caddesinde Bursaray Emek İstasyonu ile Otoyol Girişi arasında, trafik 4 şeritli servis yoluna alınacak. Mudanya Yolu üzerinden yaya geçişleri EmekBursaRay Hafif Raylı Sistem istasyonundan sağlanacak. Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 ( D0732 ) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşınacak. Bu etapta trafik aktarımının yapıldığı süre boyunca, BursaRay Emek İstasyonu ile Otoyol girişi arasında trafik akışının aksatılmaması hedefiyle, Emek Fatih Sultan Mehmet ve Geçit mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Şht. Kom. Er Ramazan Okur Cad, 21. Çiçek Sokak, Alev Sokak, Gürel Sokak ve 7. Akar Sokağın oluşturulan servis yoluna giriş ve çıkışları kapatılacak. Mahallelere giriş ve çıkışlar 329. Sokak ve Genç Osman Caddesi üzerinden sağlanacak. Trafik aktarımının yapıldığı güzergah boyunca duraklama ve park etmek yasaklanırken, konuya ilişkin denetim Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce aralıksız yapılacak."
Toplu taşıma hatlarına ilişkin hat değişiklikleri, www.bursa.bel.tr web adresinden ve https://ulasim.burulas.com.tr/ adresinden eşzamanlı olarak duyurulacağı açıklandı. Bursa’nın raylı sistem ağını, Geçit, YHT Bursa İstasyonu ve Bursa Şehir Hastanesine uzatarak, vatandaşların bu konumlara daha konforlu, daha güvenli ve daha hızlı ulaşması sağlayacak çalışmalar, bölgedeki ulaşım altyapısının olumsuz etkilenmemesi için etaplar halinde yapılacağını belirten yetkililer, çalışmalar kapsamında trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilebilmesi için sürücülerin, belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif koridorları tercih etmeleri büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mangalada final coşkusu
YEREL HABERLER Mangalada final coşkusu
Yıldırım'ın sıfır atık çalışmaları örnek oluyor
YEREL HABERLER Yıldırım'ın sıfır atık çalışmaları örnek oluyor
İpek kozaları çiçek oldu
YEREL HABERLER İpek kozaları çiçek oldu
BUDO seferleri iptal
YEREL HABERLER BUDO seferleri iptal
Satranç turnuvasında büyük coşku
YEREL HABERLER Satranç turnuvasında büyük coşku
Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı
Osmangazi’de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de gönül ve hizmet seferberliği büyüyerek ...
Çocuklar çizgi karakterlerin maceralarıyla çevre bilinci kazandı
YEREL HABERLER Çocuklar çizgi karakterlerin maceralarıyla çevre ...
Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri'nde geri sayım başladı
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi 13. Kitap Günleri'nde geri sayım ...
Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket kabiliyeti'
YEREL HABERLER Onları ayrıştıran en önemli özellik 'hızlı hareket ...
Elinde palayla siteye girdi; 4'üncü kattan yağmur tahliye borusuna tutunarak indi
YEREL HABERLER Elinde palayla siteye girdi; 4'üncü kattan yağmur ...
Bursaspor kuvvet çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kuvvet çalıştı
Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Abdülhamid Han sergisi büyük ilgi gördü
Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına dikti
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor gözünü play-off maçlarına ...
Personel ve öğrencilere 'kalite eğitimi'
YEREL HABERLER Personel ve öğrencilere 'kalite eğitimi'
Engelsiz hizmet aracı yollarda
YEREL HABERLER Engelsiz hizmet aracı yollarda
Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
YEREL HABERLER Dünya ve Türkiye ekonomisi İnegöl'de ele alındı
Öğrenciler müzede ritim öğreniyor
YEREL HABERLER Öğrenciler müzede ritim öğreniyor
Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı
Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi
GUHEM NASA ile aynı sahnede
YEREL HABERLER GUHEM NASA ile aynı sahnede
BOSAB’da 'siber güvenlik' eğitimi
YEREL HABERLER BOSAB’da 'siber güvenlik' eğitimi
BTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
YEREL HABERLER BTÜ diğer üniversitelere örnek olacak
Kültür akademisinden kahramanlar vefa
YEREL HABERLER Kültür akademisinden kahramanlar vefa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.