Tacizle suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi



Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 6 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 2 yıl önce Ahmet Budak'ı (43) bıçakla öldüren tutuklu sanık Mutlu Bozkurt'un (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 12 Temmuz 2020'de Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Mutlu Bozkurt, tartıştığı otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla yaraladı. Bozkurt, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar Budak'ın başında bekledi. Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu Bozkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Mutlu Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet Budak'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'ÖLDÜRMEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİM'

Mahkemede savunma yapan Mutlu Bozkurt, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel tacize uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olaydan 3-4 ay önce araştırarak bana çocukken taciz edenin Ahmet Budak olduğunu öğrendim. Olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" diye konuştu.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Duruşmada savcı, sanığın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Halil ÖZÇOBAN

2022-02-24 16:35:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.