Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla tamamladı. Yeşilbeyazlı takımın akşam antrenmanı tempolu geçti.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ilk bölümünün ardından futbolcular ikiye ayrıldı. Bir grup tempolu koşular yaparken diğer grup dar alanda tempolu çift kale maçlar yaptı. Yeşilbeyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.