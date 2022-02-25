Bursa’da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da yağışlı havada kontrolden çıkan lüks cip bariyerleri aşarak fabrika otoparkındaki konteynerde çarparak durabildi. O anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Kavşağı üzerinde meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yağışlı havada kontrolden çıkan cip önce kaymaya başladı. Daha sonra seyir halinde olan bir araca çarptıktan sonra daha sonra yol kenarındaki bir fabrikaya ait olan telleri parçalayarak otoparkına düştü. Otoparkta bulunan araçlara çarpmamak için çaba sarf eden sürücü boş konteynere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken; lüks cip kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.