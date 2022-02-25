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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler politikalarını oluşturmak için Nilüfer’de buluştu

İHA

Gençler politikalarını oluşturmak için Nilüfer’de buluştu

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği, “Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturmak” başlıklı çalıştayda, gençlik politikaları ve yerel yönetimlerde gençlere yönelik çalışmalar ele alındı. Çalıştaya katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Biz, yol haritamızı gençlerin katılımıyla oluşturuyoruz” dedi.
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gençlik Örgütleri Forumu hibe programı kapsamında, “Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturmak” konulu çalıştay düzenledi. Nilüfer Belediyesi’nin Görükle’de gençlerin hizmetine sunduğu Nilüfer Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştaya Bingöl, Van, Şanlıurfa, Giresun, Adana, Ankara, İzmir, İstanbul gibi 12 ilden gelen gençler ve gençlere yönelik çalışmalarda yer alanlar katıldı. Gençlerin, yaşadıkları sorunları, kaygıları ve beklentilerini dile getirdiği çalıştayda, katılımcılık, gençlik politikaları örnekleri, yerel yönetimlerde gençlik politikaları konuları da detaylı bir şekilde ele alındı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, çalıştayın ikinci gününde gençlerle bir araya gelerek hem fikir alışverişinde bulundu hem de Nilüfer Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı çalışmaları paylaştı. Çalıştaya, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da katıldı.
Nilüfer’de, gençlerin katılımıyla yapılan çalıştay sonucunda oluşturulan gençlik katılım modelini 20202024 Stratejik Plan’ına aldıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, bu çalışmanın Türkiye’de örnek olduğunu söyledi. Nilüfer’de gençlik hedefinin oluşmasının, bu hedefe ulaşmak için hayata geçirilen ve planlanan projeleri paylaşan Başkan Erdem, “Yeni Nesil Nilüfer”i de anlattı. Başkan Erdem, “Bugün, gençlik politikaları oluşturma hedefiyle bir aradayız. Nilüfer Belediyesi’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalara baktığınızda, gençlik bakış açısı ve gençlik politikası olduğunu görebilirsiniz. Bu döneme ‘Yeni Nesil Nilüfer’ sloganıyla başladık. İlk aşamada gençleri, planlama süreçlerine dahil ettik. Bizim için yeni nesil bakış açısı, plan yaparken gençlerle birlikte hareket etmek, sorunları birlikte tespit edip, çözüm üretiyor olmak, dünyaya çocukların ve gençlerin gözüyle bakarak, onların ihtiyaçlarına yönelik bir kent tasarlamayı ifade ediyor. Biz, yol haritamızı gençlerim katılımıyla oluştururken, projeleri de onların fikirlerini alarak hayata geçirmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.
Gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, gençlerin fikirleri ve beklentilerinin, kendileri için yol gösterici olduğunu dile getirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu konudaki sorumluluğumuzu biliyoruz. Umutsuzluklarınız, işsizlik ve güven kaygınızın olduğunu biliyorum. Bunu ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız ve elimizden geldiğince destek olmaya gayret edeceğiz. Dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olmanın gayreti içinde olun. Sizlere güveniyorum ve sizlerden çok umutluyum” dedi.
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturmak” çalıştayına katılan gençler, gençlik politikaları oluşturmaya dair edindikleri deneyimleri, kendi yerellerine taşıyarak, gençlik politikaları oluşturmak adına çalışmalar yapacak.

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