Marmara’nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir’de yapıldı

Yenişehir Belediyesi, tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, tüketiciyi sağlıklı ve ekonomik ürünle buluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Marmara Bölgesi’nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezi Yenişehir’de kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ziraat odası, kooperatif ve birlik başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede çiftçi ve yetiştiricinin sorunları ele alındı, üretimi artırmanın yöntemleri tartışıldı.

Matay Spor Kompleksi’nde düzenlenen, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse’nin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, öncelikle gıda arzındaki daralma, küresel ısınma ve kuraklık tehdidinin yanı sıra RusyaUkrayna örneğinde olduğu gibi bölgesel çatışmalara dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılığın milli bir mesele olduğuna işaret eden Başkan Davut Aydın, Üretken belediyecilik anlayışının bir gereği olarak çiftçi ve yetiştiricinin yanında durduklarını, bugüne kadar akıllı tarımdan kooperatifleşmeye, çiftçinin aracısız pazarla buluşmasından makine teçhizat desteğine varana kadar birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı.

Başkan Aydın’ın ardından konuşan ziraat odası, birlik ve kooperatif başkanları, artan gübre, yem, tohum, zirai ilaç, enerji, akaryakıt maliyetleri, tarım arazilerindeki tarla yollarının iyileştirilmesi, Yenişehir Ovası’nı sulayan Boğazköy Barajı’nı kirleten kaynakların bertaraf edilmesi, iyi tarım uygulamaları, kooperatiflerin mevcut biber halindeki mekanlarının genişletilmesi gibi birçok konuyu gündeme getirdi. Başkan Aydın, sorunların çözümü için belediye ve devlet imkanlarının seferber edileceğini, gelişmelerle ilgili tüm katılımcıların bilgilendirileceğini söyledi.

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