Nöbetçi kitaphanelerde “askıda test” uygulaması başladı

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı askıda iyilik hareketine nöbetçi kitaphaneler de “askıda test” uygulamasıyla dahil oldu. “İhtiyacın yoksa as, ihtiyacın varsa al” sloganıyla start verilen uygulamada, öğrencilerin kitaplarını paylaşması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, 2019 yılı Kasım ayında Türkiye’ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti. Askıda iyilik hareketi ismiyle başlatılan uygulama kapsamında, Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde tüm esnaflara entegre edilerek başlatıldı. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün gelişmeye devam etti. Pek çok sektörden esnaf askıda iyilik hareketine dahil olarak şehirde topyekun bir iyilik hareketi başlatılmış oldu.

Son olarak İnegöl Belediyesi’nin nöbetçi kitaphaneleri de askıda iyilik hareketine dahil edildi. Melek Türkel Mahalle Konağında bulunan nöbetçi kitaphane, gençlik merkezi zemin katında bulunan nöbetçi kitaphane ve Huzur Mahallesi Nöbetçi Kitaphanede “askıda test, sınavda net” ve “ihtiyacın yoksa as, ihtiyacın varsa al” sloganlarıyla “askıda test” uygulamasının startı verildi. Uygulama kapsamında; elinde fazla kitabı bulunan, kullanılmayan veya az kullanılmış başta test kitapları olmak üzer tüm kitaplar nöbetçi kitaphanelerdeki askılarda öğrencilerle buluşacak. Öğrenciler fazla kitapları bırakırken, bu kitaplara ihtiyacı olan öğrenciler de askıdaki kitapları alarak kullanabilecek.

