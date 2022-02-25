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2 avuca sığan 3 mucize

DHA

2 avuca sığan 3 mucize


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde el sanatları öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, ölen hamile kedinin karnını açıp kurtardığı 3 yavruyu, tedaviye alındığı merkezde ziyaret etti. Avuçlarının içine aldığı 3 yavruyu seven Sivas "Bir hafta önce doğum yapmış bir kedi, yavruları kabullendi. Sağlık durumları çok iyi. Yakından takip ediyoruz" dedi.
İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nin önünde 22 Şubat günü hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri durumu, merkezde biçki ve dikiş kursu eğitimi veren, el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp onlara kalp masajı yaptı. Zamana karşı yapılan müdahalenin ardından kurtulan yavrular, belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gönderildi. Yavrulara buradaki 'Altın' isimli kedi süt annelik yapmaya başladı. Altın, bir hafta önce dünyaya getirdiği 2 yavru ile birlikte 3 yavru kediyi de emziriyor.
'KRİTİK DÖNEMİ DE ATLATTILAR'
İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İNESMEK) çalışan Ümmühan Özdemir Sivas, kurtardığı 3 yavruyu ziyaret etti. Kedilerin durumları hakkında bilgi alan Sivas, "Bir hafta önce doğum yapmış bir kedi, yavruları kabullendi. Sağlık durumları çok iyi. Yakından takip ediyoruz. Bir dakika daha geç kalsaydık, zaten kurtarılamayacaktı. Sağ olsunlar, barınaktaki arkadaşlarımız çok ilgilenmişler. Kritik dönemi de atlattılar. Normalde anne kediler, kabul etmiyorlardı. Gerçekten annemiz de çok merhametli çıktı. İnşallah yavruları büyütecek" diye konuştu. Yaşadığı çiftlikte 40'tan fazla kedisi olduğunu söyleyen Sivas, "Nerede denk gelirse ve karşıma çıkarsa bakmaya ve yardım etmeye devam edeceğim" dedi. Ümmühan Özdemir Sivas'a, veteriner hekimlerden de destek geldi.
'YAPILAN MÜDAHALE DOĞRUDUR'
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sinem Özdemir Salcı, bu tür vakaların 'kategori 1' olarak değerlendirildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Bu vakalar, ilk 5 dakika içerisinde acil müdahale edilmesi gereken vakalardır. Hamile kedinin ölümünden sonra 5 dakika çok önemliydi. Ümmühan Hanım, bu süreci çok iyi değerlendirdi. Saniyelerle yarışarak, yavru kedileri anneden alıp, kalp masajı yaparak kurtardı. Olay yerinin yakınında müdahale edebilecek bir veteriner hekim bulunmaması nedeniyle, Ümmühan hanımın bilinçli ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi yavrulara nefes olmuştur. Yavruların doğum sonrası 36 saatlik süreci de sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmaları, yapılan müdahalenin doğru olduğunu göstermektedir. Bir akademisyen veteriner hekim olarak, vatandaşımızın hassasiyeti ve bilinci için kendi adıma teşekkür ederim."
'ÖNÜMÜZDEKİ 2 AY ÇOK ÖNEMLİ'
Yavru kedilerin sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Salcı "Kediler için önümüzdeki 2 ay çok önemli. Bundan sonraki süreçte, yavruların bakımına ve beslenmesine bir hekim kontrolünde devam edilmeli. Veteriner kontrolünde, bilinçli bir şekilde beslenmeliler. Süt anneden emip emmedikleri kontrol edilmeli, gerekirse elle beslenmeliler. Yavrular yakın monitorize edilerek, yaşamsal fonksiyonları desteklenmelidir. Kritik süreci atlattıktan sonra yapılacak özel muayeneler ile şekillenmiş olabilecek olan olası problemler ortaya koyularak, gerekli destekler sağlanmalıdır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-02-25 11:14:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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