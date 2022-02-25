Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

İHA

Bursa'da ölen kedinin karnından çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülen 3 yavru kediye 'Altın' annelik yapıyor.

Kalp masajıyla hayata tutunan 3 yavruya 'Altın' sahip çıktı

Bursa'da ölen kedinin karnından çıkarılarak kalp masajıyla hayata döndürülen 3 yavru kediye 'Altın' annelik yapıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ölen hamile kedinin karnını açarak, 3 yavruyu kurtaran İnegöl Belediyesi İNESMEK Merkezi El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, kurtardığı yavruları tedavi gördükleri İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde ziyaret etti. 1 hafta önce 2 yavru dünyaya getiren 'Altın' isimli anne kedi, kurtarılan 3 yavruyu da bağrına bastı. Öğretmen tarafından kurtarılarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alınan 3 yavruyu sahiplenen anne kedi 'Altın' onları hayata bağladı. Sağlık durumları iyi olan yavrular, büyüdüklerinde kontrollü şekilde doğaya salınacak.
Kurtardığı yavruları kalp masajı yaparak hayata döndüren El Sanatları Öğretmeni Ümmühan Özdemir Sivas, "Yavruların sağlık durumları gayet iyi. Bir hafta önce doğum yapmış bir kedi bu 3 yavruyu da kabullenmiş. Bu yavrularımıza müdahalede bir dakika daha geç kalsaydık, kurtarılamayacaklardı. Barınaktaki arkadaşlarımız da sağ olsunlar çok ilgilenmiş. Kritik dönemi de atlattılar. Gerçekten annemizde çok merhametli bir anne çıktı. İnşallah yavruları büyütecek. Köydeki ve kendi kedilerim dahil 40 kedim var. Sokak köpeklerim ve kendi köpeklerim de var. Orada da bakmaya devam ediyorum. Nerede denk gelirse, karşıma çıkarsa bakmaya ve yardım etmeye de devam edeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kapı önünden çamaşır makinesini çalan at arabalı 2 ...
Türkiye’nin en iyi sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi ödülü Bursa'ya
YEREL HABERLER Türkiye’nin en iyi sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi ...
2 avuca sığan 3 mucize
YEREL HABERLER 2 avuca sığan 3 mucize
Nöbetçi kitaphanelerde “askıda test” uygulaması başladı
YEREL HABERLER Nöbetçi kitaphanelerde “askıda test” uygulaması ...
Marmara’nın tarım ambarında stratejik zirve Yenişehir’de yapıldı
YEREL HABERLER Marmara’nın tarım ambarında stratejik zirve ...
Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden karlı çıkacaktır"
YEREL HABERLER Prof. Pirinççi: "Ne olursa olsun Türkiye bu krizden ...
Gençler politikalarını oluşturmak için Nilüfer’de buluştu
YEREL HABERLER Gençler politikalarını oluşturmak için Nilüfer’de ...
Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanan şimdi yandı İşyeri telefonunu izinsiz kullanmak atılma sebebi Telefonu izinsiz kullandı, işinden oldu
YEREL HABERLER Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanan şimdi ...
Bursa’da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bursa’da kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya ...
Enginar tezgahtaki yerini aldı Yılın ilk enginarları Kıbrıs'tan geldi
YEREL HABERLER Enginar tezgahtaki yerini aldı Yılın ilk enginarları ...
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa'da cinnet getiren polis memuru vakasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da cinnet getiren polis memuru vakasında ölü ...
Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Bursa'da polis dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
Mimar İrem ve ölümüne neden olan sürücü için kusur raporu istendi
YEREL HABERLER Mimar İrem ve ölümüne neden olan sürücü için kusur ...
Tacizle suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Tacizle suçladığı otobüs şoförünü öldüren sanığa ...
Öğrencilere doğal afetler deneylerle anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere doğal afetler deneylerle anlatıldı
Sosyal medya hesapları kazandırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sosyal medya hesapları kazandırmaya devam ediyor
Mudanya'da kaçağa taviz yok
YEREL HABERLER Mudanya'da kaçağa taviz yok
Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi
YEREL HABERLER Mudanya yoluna 'hafif raylı sistem' düzenlemesi
Mangalada final coşkusu
YEREL HABERLER Mangalada final coşkusu
Yıldırım'ın sıfır atık çalışmaları örnek oluyor
YEREL HABERLER Yıldırım'ın sıfır atık çalışmaları örnek oluyor
İpek kozaları çiçek oldu
YEREL HABERLER İpek kozaları çiçek oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.