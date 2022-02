Okuldan sofralara doğal lezzetler Öğrencilerin üretip işlediği ürünler, meslek ve istihdam imkanı sağlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (MYO), her yıl geliştirdiği üretim imkanlarıyla okul bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyveleri, doğal lezzet arayanların sofralarıyla buluşturuyor.

Bursa’daki 15 meslek yüksekokulu arasında bir ilke imza atan Mustafakemalpaşa MYO, mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra üretimini ve satışını gerçekleştirdiği mamullerle öğrencilerine mezuniyetlerinin ardından meslek ve istihdam sağlıyor. Başta domates olmak üzere, ıspanak, havuç ve ayva gibi birçok yöresel ürün, okulun 5 hektarlık üretim sahasında yetiştirilirken, hiç bir katkı maddesi olmadan okul laboratuvarında işlenen bu ürünler, salça, reçel ve sebzeli erişte olarak uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Etkin pazarlama imkanlarını döner sermaye kapsamında her geçen gün artıran okul, birçok satış noktasında tüketiciye sunulan ürünlerin yanı sıra geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle kalitesi tescil edilen Kemalpaşa Tatlısını da portakal gibi farklı lezzetlerle harmanlayarak çeşitliliğini sağlıyor.

Okulun ürün listesinde yer alan domates salçası 1220 lira, biber salçası 1425 lira, sebzeli erişte 16 lira, Kemalpaşa Tatlısı 16 lira, cevizli ve patlıcanlı kahvaltılık 1012 lira, reçel ise 14 lira, domates suyu 4 liralık fiyatlarla satışa sunuluyor. Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Mehmet Öz, 25’e yakın ürünün okul kantini başta olmak satışının yapıldığını söylerken, tüketicilerin ilgisinden memnun olduklarını kaydetti. Gıda Programı Başkanı Öğr. Gör. Dr. Neşe Özmen ise dikimden hasat uygulamasına kadar üretimin her safhasında titizlik gösterdiklerini belirtti. Bursa’da meslek yüksekokulu bazında ilk bağımsız müdürlük olan, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, pazarlama, gıda teknolojisi, organik tarım ve tohumculuk teknolojisi programlarında öğrencilere sağladığı uygulamalı eğitimlerle yenilikçiliği esas alan Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu, üretim ve pazarlama alanında da öncü girişimlere imza atıyor. Yüksek Okulun 2017 yılında başlayan üretim serüveni gün geçtikçe büyürken, yöresel ürünlerin lezzeti de Bursa’yı sardı.

Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz ise Gıda Teknolojisi Programının 2007 yılından bu yana öğrenci aldığını ve programda gıda mühendisi öğretim elemanlarının bulunduğunu kaydetti. Gıda programındaki derslerin Öğretim Görevlileri Dr. Neşe Özmen, Dr. Pınar Aydınol Sönmez ve Saadet Dilek Yıldız tarafından fedakârca yürütüldüğünü belirten MYO Müdürü Öz, “Yüksekokul bünyesinde 2016 yılına kadar mevcut gıda fizikselkimyasal analiz laboratuvarı ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimlerle, 2017 yılından bu yana da üretim laboratuvarı ile sektör için mesleki ve teknik bilgiye ve becerilere sahip ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde sektörle iş birliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, iş yeri eğitimi ve staj imkânlarını arttırmak ve mezunlarının istihdamına imkan sağlamak hedefiyle faaliyetler sürdürülmektedir” dedi.

