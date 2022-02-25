Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti Otomobilin altında kalan köpeği kurtarmak için seferber oldular Köpeğin aracın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Çevredeki sokak köpekleri araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştı

Bursa'da bir araç sürücüsü yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi İskele Meydanı'nda yolda yatan köpek, iddiaya göre sürücü R.T.'nin fark etmeyip üzerinden geçmesi sonucu otomobilin altında kaldı. Köpeği fark eden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Otomobilin durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar aracın etrafını sardı. Çevredeki diğer köpeklerin de havlayarak aracın başında toplandığı, araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartılırken, çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürülen ve burada ilk tedavisi yapılan köpek, daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi. Bursa'da özel bir klinikte tedavi altına alınan köpeğin vücudunda birçok kırık olduğu bildirildi. Haçiko Derneği, köpeği ezen araç sürücüsü R.T. hakkında şikayetçi olurken, araç sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde köpeği kendisinin veterinere götürdüğünü iddia eden sürücü, serbest bırakıldı.

Köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenen Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Olay Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde gerçekleşmiş, araç sürücüsü yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Köpeğin vücudunda kırıklar var, şahıs köpeği görmediğini iddia ediyor. Köpeği bir hayvansever arkadaşımız alıp veterinere götürüyor" dedi.

Köpek hakkında bilgi veren Veteriner Teknikeri Seher Yılmaz ise, "Köpeğimizin durumu daha iyiye gidiyor. Tedaviye cevap veriyor. Vücudunda çok fazla kırık var" şeklinde konuştu.

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