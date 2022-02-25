İnegöl Belediyesi'nden şehit ve gazi yakınlarına çağrı

İnegöl Belediyesi, Çanakkale savaşında şehit veya gazi olmuş büyüğü bulunan, elinde fotoğraf, belge ve materyal bulunan vatandaşlara çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 107. Yılına özel bir sergi düzenlemek için çalışmalara başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İnegöl Kent Müzesi uhdesinde yapılacak “18 Mart Çanakkale Şehitleri” isimli sergi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

250 bin şehidin verildiği Çanakkale savaşında resmi kayıtlarda yer alan İnegöllü şehitlerle ilgili bilgilere ulaşıldığı ancak her bir şehidin isminin anılması adına ulaşılamayan şehitlerin ailelerinin Kent Müzesine başvurması adına yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Milletimizin tüm cihanı dize getirdiği Çanakkale Savaşında 250 bin şehidimiz toprağa düştü. İnegöl’ümüzden de çok sayıda şehidimiz olduğunu biliyoruz. Çanakkale’de şehit veya gazi büyüğü bulunan ailelerimizin ellerinde herhangi bir fotoğraf, belge veya bir materyal bulunuyor ise Kent Müzemize gelerek başvurmalarını rica ediyoruz. Ellerinde herhangi bir belge olmasa dahi şehit yakını olan vatandaşlarımızın bizzat gelerek veya 0 224 713 18 70 numaralı telefondan sergide aziz şehitlerimizin isimlerine yer vermek adına ulaşmalarını rica ediyoruz.”

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