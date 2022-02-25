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Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net tavrını ortaya koyamadı

DHA

Babacan: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net tavrını ortaya koyamadı


Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RusyaUkrayna savaşıyla ilgili "Karadeniz, Avrupa ve Dünya, sonunu öngöremediğimiz bir yola girerken, sözde arabuluculuk rolünü üstlenen ama ne hikmetse Afrika gezmesine çıkan Türkiye´nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net ve keskin tavrını ortaya koyamadı" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nilüfer İlçe Kongresi´ne katılmak için Bursa´ya geldi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılan Babacan, burada RusyaUkrayna savaşına ilişkin "Yanı başımızda bir ülkenin, bir başka ülkeyi işgal ettiğine tanık olduğumuz günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz gece Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının yapıldığı saatlerde, Ukrayna´yı işgale başladı. Rusya, sadece uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle kalmadı, kurallara dayalı, öngörülebilir bir dünya düzenine de karşı olduğunu ortaya koydu. Biz DEVA Partisi olarak bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne uyanan Ukrayna halkının, amasız ve fakatsız yanındayız. Amasız ve fakatsız. İkirciksiz. Çünkü birileri postal sesleri Doğu´dan gelince heyecana kapılıyor, çoktan tarihe gömülmesi gereken emperyal hayallerle yatıp kalkıyor, ülkemizin tarihi ittifaklarını temelinden sarsmak istiyor. Ama bizim için aslolan ilkelerdir. Aslolan değerlerdir. DEVA Partisi, tepki vermek için kurşunu kimin sıktığına bakmaz, postal sesleri nereden geliyor diye beklemez. Uluslararası hukuku çiğneyen her kimse, onun karşısında durur. İlkelerine sıkı sıkı sarılır. Karadeniz, Avrupa ve Dünya, sonunu öngöremediğimiz bir yola girerken, sözde arabuluculuk rolünü üstlenen ama ne hikmetse Afrika gezmesine çıkan Türkiye´nin Cumhurbaşkanı, hala Ukrayna ile ilgili net ve keskin tavrını ortaya koyamadı" diye konuştu.
'RUSYAGÜRCİSTAN GERGİNLİĞİNDE ETKİN ARABULUCULUK YÜRÜTTÜK'
Babacan, "Adını koyalım, önünü öngöremeyen, yokuş aşağı yuvarlanan, kemer takmayan, hatta arabada kemer olmadığını bile fark etmeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Bakın, ben bu ülkeye hem Dışişleri Bakanı hem de ilk Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi olarak hizmet ettim. O dönemde sadece 2 yılda 132 yurt dışı program yaptım. 2 yılda 202 Dışişleri Bakanı ziyaretinde ev sahipliği yaptım. Uluslararası alanda olmadığımız masa yoktu. Stratejik ve önemli tüm süreçleri ülkemizin çıkarlarına uygun olarak yürüttük. Dürüst ve ehil kadrolarla birlikte, Türkiye´nin itibarına itibar kattık. Hatta benzer bir süreç RusyaGürcistan arasında yaşandığında çözümün parçası olduk. Etkin bir arabuluculuk görevi yürüttük. Afrika´da filan değil, olay yerindeydik. Ve nihayetinde barışın tesisine katkı verdik. Dış politikada güvenilir ve itibarlı bir ülke olmanın verdiği özgüvenle, sözümüzün gücüyle hareket ettik. Şimdi bugün Ukrayna işgal ediliyor. Rusya uluslararası hukuku tanımayan, insanlık dışı adımlar atıyor. İktidar pasif birkaç açıklama ile süreci izlemekle yetiniyor" dedi.
'ÇÖZÜMÜN YOLU MÜZAKEREDİR'
DEVA Partisi olarak pozisyonlarının net olduğunu belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ukrayna´nın siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm hakları kesinlikle korunmalıdır. Çözümün yolu kaba kuvvet değil, müzakeredir. Hem bölgemiz hem de tüm dünya için son derece kaygı verici bir süreçten geçiyoruz. En çok da Ukrayna halkının, çoluk çocuk milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, Ukrayna´daki savaşa karşı çözüm için, çözümden yana taraf olmalı. Kriz derinleşmeden, daha ağır kayıplar yaşanmadan, çatışmalı sürecin sona erdirilmesi için çalışmalıdır."
Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Mine Rana Kahramanoğlu, yeniden DEVA Partisi Nilüfer İlçe Başkanı seçildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMNevruz İLİMDAROĞLU
2022-02-25 19:37:41

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