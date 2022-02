Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması”nda çeşitli kentlerin belediye başkanları, iklim kriziyle mücadelenin önemine dikkat çekti. Zirvede konuşan Başkan Turgay Erdem, bu konuda toplumun tamamına sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, Nilüfer Belediyesi’nin bu kapsamda hayata geçirdiği projeler ve hedeflerini paylaştı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Belediyeler Buluşması” geniş katılımla gerçekleşti. İklim değişikliğini ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krize karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenlerin ele alındığı zirveye katılan çeşitli kentlerin belediye başkanları, bu hedefle kentlerinde gerçekleştirdiği uygulamaları ve deneyimlerini paylaştı. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı’ndaki zirveye CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Ali Öztunç, CHP İzmir milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özmuslu ile Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu’nun yanı sıra Bodrum, Kadıköy, Şişli, Seyhan, Tepebaşı belediye başkanları konuşmacı olarak katıldı. Yoğun ilgi gören zirvede, 2022 yılını İklim Yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği ve yıl boyunca uygulayacağı eylem planı da paylaşıldı.

Zirvenin “İklim krizi etkilerinde mevcut durum ve geleceğe bakış” başlıklı ilk oturumunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, küresel kirlenme sonucu ekosistemde meydana gelen değişikliklerin, gelecekte insanlığı tehdit eden en önemli sorunların başında geldiğine dikkat çekti. Toplumda iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak, çözüm konusunda halkı bilinçlendirmek ve kurumsal bir yol haritası çizmek üzere, Nilüfer’de 2022 yılını “İklim Yılı” ilan etkinlerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Başkanlar Sözleşmesi’ni imzalayan ilk belediyelerden biri olduğunu da vurguladı.

İklim değişikliği ve buna bağlı ortaya çıkacak olan krizin yol açacağı sorunlara değinen Başkan Erdem, “İklim değişikliği, buna bağlı olarak gelişen kuraklık, tarımsal üretimin sağlıksız hale gelişi ve yaklaşan bir gıda krizi gibi birbirine bağlı, zincirleme gelişecek pek çok sorun kapımızda. İklim krizi ve alınabilecek önlemler konusuna pek çok toplum kafa yoruyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin onayladığı Paris İklim Anlaşması gibi üzerinde uzlaşı sağlanmış yol haritaları bulunuyor. Birleşmiş Milletler’in konuyla ilgili raporuna göre iklim değişikliği yüzde 95 oranında insan etkinliklerinden kaynaklanıyor. Bu demektir ki biz değişirsek, yanlışlarımızdan dönersek, bu kötüye gidişi de durdurabiliriz. Hal böyleyken, yeryüzünde yaşayan ve aynı havayı soluyan, aynı topraktan beslenen, aynı suyla yaşama bağlanan her bireyin, çevreye karşı, daha doğrusu geleceğe karşı aynı sorumluluğu taşıması gerek” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi’nin İklim Yılı kapsamında yapacağı çalışma ve hedefleri de paylaşan Başkan Turgay Erdem, “Kentteki karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar yaptık ve imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi kapsamında 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 40 azaltmayı taahhüt ettik. Kentteki tüm paydaşlarımızı dâhil ettiğimiz bir çalıştay düzenledik ve ardından ‘Nilüfer Sürdürülebilir Enerji ve İklim Uyum Eylem Planı’nı hazırladık. Bu plan, yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetleri içeriyor. Kentimizdeki yeşil alanları artırma, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma gibi çabalarımız var. Parklarda güneş panelleri olan aydınlatma sistemlerinin tercih edilmesi, peyzaj alanlarında daha az su isteyen bitki türlerinin kullanılması, yeşil alanlarda yağmur hasadı yaparak yağmur sularının sulamada kullanılması, yeni araç alımlarında elektrikli araçların tercih edilmesi, belediye binalarında yenilenebilir enerji sistemleri kurulması da hedeflerimiz arasında” dedi.

İklim kriziyle mücadelenin sadece yerel yönetimlerin gösterdiği çabayla aşılamayacağına dikkat çeken Başkan Erdem, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı. Başkan Turgay Erdem, “Sanayi yatırımlarının çevreye saygılı olması, inşaat sektörünün daha temiz ve yeşil bir inşaat sektörüne dönüşmesi ve her bireyin ulaşım, ısınma, konut tercihlerini sera gazı emisyon oranlarını göz önünde bulundurarak yapması gerekiyor. Bunun için de her şeyden önce farkındalık çalışması yapmak önem kazanıyor. Ben, ortak hedeflerimiz doğrultusunda bugün burada alınacak kararları ve bir belediyeler ağı oluşturulmasını çok değerli buluyorum. İklim Eylem Planlarımızın iyileştirilmesi adına bu buluşmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Zirveye ev sahipliği yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, “Bizler yaşadığımız kentlerde insanlarımız büyük tehlikeler ile karşı karşıyayken durup izlemek istemiyoruz. İklim krizinin oluşturduğu etkiler sinsice pek çok alanda kendini göstermektedir. Belediyeler olarak biz bu konuda çalışmalar yapıyoruz, planlar hazırlıyoruz. Bu toplantının bir ilk adım gibi görülmesini ve bundan sonra daha güçlü çalışmalar yapılmasını diliyorum” diye konuştu.

Gün boyu süren zirvede akademisyen ve alanında uzman kişiler de fikir, öneri ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Zirvenin son bölümünde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları, Azaltım ve Uyuma Yönelik Hedefler ve Uygulamalar paneli gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi ile çeşitli belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürleri ile bürokratlarının konuşmacı olarak yer aldığı panelde, belediyelerin yaptığı çalışmalar ve hedefler masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş de, iklim uyuma yönelik projelerinden olan FUSILLI ve arazi kullanım haritalarının hazırlanması çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Zirvede, Nilüfer Belediyesi’nin bu alanda yaptığı çalışmalar, diğer belediye başkanlarından takdir aldı.

